Эксперт: санкции против РФ больно ударили по экономике Японии

Антироссийские санкции сильно ударили по экономике Японии, которая почти на 100% зависит от энергоресурсов. Об этом рассказал в программе «Сегодня утром» доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов.

«В Японии в 2011 году была авария на атомной станции. После этого они закрыли все АЭС. Сейчас они пытаются открывать их снова, но этот процесс очень долгий, и каждый раз это связано с какими-то юридическими сложностями. Япония очень сильно зависит от энергоресурсов, и повышение цены на них, которое неизбежно было вызвано антироссийскими санкциями, довольно больно ударило по стране, которая зависит от них почти на 100%», - объяснил специалист.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов предположил, каким премьер-министром Японии может стать Санаэ Такаити. Специалист считает, что она продолжит политику своего наставника и учителя премьера Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году.

Напомним, что экс-министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити избрана новым председателем Либерально-демократической партии. Она известна своими консервативными взглядами и активной позицией по усилению обороноспособности страны. Ожидается, что 15 октября парламент утвердит ее на посту премьер-министра Японии. Таким образом, Такаити станет первой женщиной на этом посту.