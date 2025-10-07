МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол МИД Мирошник: на Украине собираются карать детей за связи с Россией

Десятки несовершеннолетних россиян попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»*.
Тимур Юсупов 2025-10-07 08:11:02
© Фото: Анастасия Петрова, РИА Новости

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские власти собираются использовать карательные меры по отношению к российским детям. Об этом стало известно из официальной еженедельной сводки чиновника.

Дело в том, что за последнее время в базе экстремистского сайта «Миротворец»*, нацеленного на незаконную публикацию личных данных противников Украины, появилось большое количество несовершеннолетних россиян.

«Преступный киевский режим собирается применять карательные меры в отношении детей. За последнее время 13 несовершеннолетних россиян были включены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец"*», - возмущен Мирошник.

Самому младшему из детей всего девять лет, а возраст остальных варьируется от 11 до 17 лет. Киевский режим обвиняет их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины».

Причем подобная ситуация наблюдается уже не в первый раз - несколькими годами ранее в базах «Миротворца»* обнаруживали российских детей в возрасте от двух лет. Сайт несет прямую опасность жизни и здоровью людей, так как из-за доступности на нем личных данных неугодных Украине людей уже случалось несколько политических убийств.

* «Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #дети #Украина #МИД РФ #Миротворец #дети РФ
