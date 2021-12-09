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«Миротворческий» контент: за что в украинскую базу данных «изменников» и «террористов» попадают дети Донбасса

Егор Левин
Диана Сирази
09:01 09.12.2021
Сайт «Миротворец» появился в 2014 году по инициативе прошлого главы МВД Украины Арсена Авакова, и с тех пор постоянно пополняется новыми фамилиями якобы опасных врагов страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киберполиция Украины начала расследование в отношении сайта «Миротворец» из-за размещения на нем личных данных граждан, в том числе россиян и детей. Поводом стало внесение в базу 13-летней школьницы из Луганска, которая публично обратилась к членам Совбеза ООН и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не забывать о праве детей Донбасса на мирную жизнь.

Фаина Савенкова уже два года пишет рассказы о счастливом детстве, которое у нее могло бы быть, если бы она не жила в Луганске. Именно за свои мечтательные повести девочка и попала в базу данных «Миротворца» как личность, «представляющая угрозу нацбезопасности». Видеообращение в ООН, в котором она попросила заблокировать портал, она записала в ноябре.

«Миротворец» появился в 2014 году, по инициативе прошлого главы МВД Украины Арсена Авакова. С тех пор ресурс постоянно пополняется новыми фамилиями якобы опасных врагов страны. Призывы закрыть сайт звучат уже много лет, как на Украине, так и зарубежом. Но только сейчас, после публикации личных данных детей, ситуация начала меняться - впервые возбуждено уголовное дело.

В черном списке «Миротворца» - информация об артистах, журналистах, политиках со всего мира. Так, крымские каникулы детей президента Сирии Башара Асада закончились внесением в базу; после получения российского гражданства на сайте появился и голливудский актер Стивен Сигал, ровно та же история с Жераром Депардье. Певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда, когда она ехала на гастроли в Киев. На сайте можно найти данные Сергея Безрукова, Михаила Боярского, дрессировщика Эдгарда Запашного, который, к слову, учился в Луганске. Он попал в ряды «Миротворцев» после благотворительных миссий в Донбассе в 2017 году.

«Я родился в Ялте, мой брат родился в Харькове, мои предки были с Украины. Поэтому я знаю Украину очень хорошо, для меня очень странно, что такой сайт до сих пор существует, что через этот сайт ведется война с определенными людьми. Меня это на сегодняшний момент веселит, руководство Украины давно себя дискредитировало. Они делают все, чтобы культурные взаимосвязи между нашими странами прекратились», - поделился мнением дрессировщик.

Все, кто оказался на страницах ресурса, обозначены как «изменники» и «террористы». Первыми «жертвами» сайта в 2015 году стали депутат Верховной Рады Украины Олег Калашников и оппозиционный писатель Олесь Бузина. Его личные данные опубликовали за два дня до убийства.

В списках «Миротворца» значатся и сотрудники телеканала «Звезда», после командировки в Киев в 2019 году. Корреспонденту и оператору после нее запретили въезд на Украину сроком три года.

За годы и годы работы «Миротворец» охватил все сферы жизни - появилось радио, новости, страницы в соцсетях. Сейчас за нарушение неприкосновенности частной жизни владельцам ресурса может грозить наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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