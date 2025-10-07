МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу

Американский лидер добавил, что Тунберг перестала заниматься окружающей средой.
Глеб Владовский 2025-10-07 06:30:40
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей. Такое заявление он сделал, комментируя информацию о ее депортации из Израиля.

«Она проказница, она больше не занимается окружающей средой. У нее проблемы с управлением гневом - думаю, ей стоит обратиться к врачу», - цитирует его слова Life.

Напомним, 2 октября израильские военные перехватили несколько катеров флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Была также задержана флотилия Тунберг «Сумуд», которая уже в третий раз не добралась до Газы. В Сети появлялась информация о якобы плохих условиях содержания активистки. Однако в израильском МИД эту информацию опровергли.

#Грета Тунберг #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #активистка
