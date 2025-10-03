МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии прогремел взрыв

Пожар видно за много километров. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Сергей Дьячкин 2025-10-03 10:18:54
© Фото: X/BreakingXAlerts © Видео: X/BreakingXAlerts

В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эль-Сегундо в штате Калифорния прогремел взрыв. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

После взрыва на заводе начался сильный пожар. Его видно за много километров, указывает газета. Горит нефтеперерабатывающий завод Chevron. Причина инцидента пока не установлена.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты округа Лос-Анджелес. На заводе имеется и собственная пожарная часть.

«Мы смогли немедленно отреагировать на пожар в Chevron», - рассказал мэр Эль-Сегундо Крис Пиментель.

Он добавил, что городская пожарная станция находится примерно в 40 километрах от ворот завода Chevron. Мэр Эль-Сегундо также сообщил, что сведения о пострадавших властям пока не поступали.

 

#пожар #взрыв #сша #Калифорния #нефтеперерабатывающий завод
