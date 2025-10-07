Мадуро сообщил о предотвращении теракта в посольстве США

В столице Венесуэлы Каракасе властям удалось предотвратить провокацию с использованием взрывного устройства, которое хотели заложить в посольство США. Об этом в прямом эфире рассказал президент Николас Мадуро, назвав интересантами правых экстремистов.

По его данным, службы безопасности и разведки установили лица, причастные к «операции под ложным флагом» в попытке заложить взрывчатку в американское дипучреждение.

«Сегодня днем ​​доктор Хорхе Родригес, ответственный за процессы в рамках Венесуэльского мирного диалога, также сообщил о лицах, ответственных за эти террористические акты. Благодаря имеющимся у нас механизмам, правительство Соединенных Штатов располагает информацией об их именах, фамилиях, времени встречи и о том, что и где обсуждалось», - сообщил глава государства во время программы Con Maduro+ («С Мадуро плюс») на телеканале Venezolana de Television.

Несмотря на все нынешние разногласия с Вашингтоном, продолжил Мадуро, Каракас принял меры, и дипломатическое представительство США находится под защитой и охраной в соответствии с Женевской конвенцией и международным правом.

В попытке устроить провокацию со взрывом злоумышленники хотели создать скандал и, используя социальные сети и СМИ, обвинить в этом боливарианское правительство и начать эскалацию конфронтации, отметил Николас Мадуро.

На протяжении более шести лет - с 23 января 2019 года - между Боливарианской Республикой Венесуэла и США нет дипломатических отношений. Разрыв произошел после того, как американцы признали самопровозглашенного Хуана Гуайдо «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

В конце сентября этого года Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране в случае вооруженного нападения США. Это произошло после появившихся сообщений о готовности американцев уничтожить наркоторговцев внутри республики.