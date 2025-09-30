МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мадуро подписал указ о ЧП в Венесуэле в случае нападения США

Введение чрезвычайного положения в случае внешней агрессии поможет защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет.
Екатерина Пономарева 2025-09-30 06:03:59
© Фото: Meng Yifei, Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране в случае вооруженного нападения США. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Национального совета за суверенитет и мир.

С помощью указа Николас Мадуро наделил себя новыми полномочиями на случай войны с США. Введение чрезвычайного положения в случае внешней агрессии поможет защитить территориальную целостность страны, ее суверенитет, независимость и жизненно важные стратегические интересы.

Указ позволит президенту Венесуэлы получить особые полномочия для мобилизации армии, чтобы сразу взять под военный контроль общественные службы, инфраструктуру, нефтегазовую и другие отрасли промышленности.

Родригес добавила, что президент подписал указ, однако он еще не вступил в силу. Его применят только в случае военной агрессии со стороны США.

Американские власти начали планировать нанесение ударов по Венесуэле. Телеканал NBC со ссылкой на источник рассказал, что в ближайшие несколько недель США планирует атаковать Венесуэлу.

В сообщении уточняют, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил это решение. Планируется, что американские беспилотники нанесут удары по членам и руководству группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также по нарколабораториям.

#в стране и мире #сша #венесуэла #мадуро #Родригес
