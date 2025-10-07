МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Киев мог переплатить $129 млн за оружие из-за коррупции

Поставки по выгодным ценам просто отвергались.
Дима Иванов 2025-10-07 04:14:27
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

Переплата по закупкам вооружений на Украине с 2024 года по начало 2025-го может свидетельствовать о коррупционных схемах в государстве, сообщила газета New York Times со ссылкой на Независимую антикоррупционную комиссию страны.

Исполнительный директор комиссии Елена Трегуб отметила, что объяснения Агентства по оборонным закупкам могут быть обоснованными, однако они также могут маскировать коррупционные действия.

«Это может оказаться коррупцией», - подчеркнула она.

Аудит украинского агентства по оборонным закупкам выявил излишние расходы на оружие в объеме 129 млн долларов. Директор ведомства пояснил, что многие заявки с более низкими ценами отвергались. Возможно, это происходило из-за несоответствия необходимым требованиям по качеству, графикам поставок, условиям оплаты или иным ключевым параметрам.

Ранее руководитель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина полностью истощила свои внутренние финансовые возможности и не может платить военным.

#в стране и мире #Украина #западное оружие #Поставки оружия Киеву #коррупция на Украине
