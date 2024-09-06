Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Минобороны страны не сможет выплатить надбавки за участие в боевых действиях до 20 сентября, если закон об увеличении налогов не вступит в силу.

«К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые», - сказала депутат в эфире украинского телерадиомарафона.

Пидласа заверила, что на заседании Верховной рады пройдет голосование за внесение закона о повышении налогов 17-18 сентября.

Она также напомнила, что сложности в спонсировании армии начались еще в первом квартале 2024 года. Тогда США не оказывали военную помощь Украине из-за позднего одобрения законопроекта о помощи ВСУ в конгрессе, в то время Киев потратил деньги на выплаты военнослужащим.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о критической необходимости найти до конца года дополнительно 500 миллиардов гривен, то есть более 12 миллиардов долларов, на нужды обороны.

Ранее журнал National Interest писал, что граждане США не хотят платить за восстановление Украины. В статье отмечается, что Вашингтон уже выделил киевскому режиму 175 миллиардов долларов на ведение боевых действий. Помимо этого, на Украине также висят огромные довоенные долги.