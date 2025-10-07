МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Еврокомиссия планирует установить пошлину на сталь на уровне 50%

Это может подорвать британскую металлургию.
Дима Иванов 2025-10-07 03:29:55
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

Европейская комиссия готовится выдвинуть предложение о 50-процентных пошлинах на ввоз стали из всех стран сверх установленной квоты на уровне 2013 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ.

Согласно материалам издания, Еврокомиссия планирует представить это предложение во вторник, чтобы ограничить глобальный импорт металла.

Как отмечает газета, такая инициатива может серьезно подорвать металлургический сектор Великобритании, ведь 80% ее сталепродукции поставляется в страны Европы.

Руководитель ассоциации UK Steel Гарет Стейс в разговоре с изданием предупредил, что эта отрасль рискует оказаться в самом серьезном кризисе. Он обратился к британским властям с просьбой задействовать связи с Евросоюзом для выработки исключений для Соединенного Королевства, иначе сталеваров ждут разрушительные последствия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, по которому на большую часть поставок из ЕС в Америку теперь распространяется тариф в 15%. Помимо этого, Евросоюз взял на себя обязательства по приобретению американского сжиженного газа, ядерного топлива и вооружений.

