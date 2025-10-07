МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России повысили некоторые выплаты военнослужащим на 7,6%

Проиндексированы компенсации для военных и сотрудников исполнительной власти.
Дима Иванов 2025-10-07 02:06:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В России в 2025 году повысили на 7,6% ряд выплат военнослужащим. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовых актов, выяснил телеканал RT.

Согласно документу, в этом году скорректировали отдельные компенсации для военных, а также для сотрудников отдельных федеральных структур исполнительной власти. Корректировка затронула компенсации для лиц, уволенных из армии или участвовавших в военных сборах, и для тех, кто служил или служит в добровольческих отрядах.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2026 года планируют проиндексировать на 14,8% ряд выплат пенсионерам. Речь идет о поступлениях, зависящих от размера соцпенсий.

#в стране и мире #выплаты #Пенсии #правительство #пенсионеры #индексация пенсий
