В России с 1 апреля планируют проиндексировать ряд выплат на 14,8%

В России с 1 апреля 2026 года планируют проиндексировать ряд выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Уточняется, что речь идет о социальных пенсиях. Правительство РФ внесло в Госдуму этот законопроект на рассмотрение.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен <...> на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8% <...> с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», - говорится в материалах.

Напомним, в России соцпенсии положены тем лицам, у которых недостаточный для получения страховой пенсии трудовой стаж или он вовсе отсутствует. Кроме того, эти выплаты могут получать граждане с инвалидностью или те, кто потерял кормильца.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России может увеличиться размер одного пенсионного коэффициента - он составит 168,57 рубля.