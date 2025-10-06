МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России с 1 апреля планируют проиндексировать ряд выплат на 14,8%

Зависящие от размера соцпенсий выплаты хотят проиндексировать на 14,8%.
Глеб Владовский 2025-10-06 07:35:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России с 1 апреля 2026 года планируют проиндексировать ряд выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Уточняется, что речь идет о социальных пенсиях. Правительство РФ внесло в Госдуму этот законопроект на рассмотрение.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен <...> на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8% <...> с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», - говорится в материалах.

Напомним, в России соцпенсии положены тем лицам, у которых недостаточный для получения страховой пенсии трудовой стаж или он вовсе отсутствует. Кроме того, эти выплаты могут получать граждане с инвалидностью или те, кто потерял кормильца.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России может увеличиться размер одного пенсионного коэффициента - он составит 168,57 рубля.

#госдума #выплаты #индексация #социальные пенсии #2026 год
