МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На форуме «Создавая будущее» обсудили, каким будет мир через 50 лет

Более 260 ученых, дизайнеров, бизнесменов и других экспертов прибыли в Москву, чтобы обсудить международные отношения и развитие городов.
Дарина Криц Анна Полякова 2025-10-07 23:59:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В национальном центре «Россия» в Москве открылся международный симпозиум «Создавая будущее», главной задачей которого является  спрогнозировать развитие общества и мира. Социальными прогнозами поделились более 260 российских и зарубежных ведущих ученых. а также визионеров, дизайнеров, представителей бизнеса, прибывших из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Открыл симпозиум заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин. Программу разделили на три блока: общество, технологии и глобальное сотрудничество, а свыше семи тысяч участников объединились для совместного проектирования позитивных сценариев будущего. Им предстоит ответить на главный вопрос - каким будет мир через 10, 20 и даже 50 лет.

«Очень интересно вместе расследовать, каким же оно будет, наше будущее. Сейчас повсюду задействован искусственный интеллект. И он определенно все больше воздействует на все сферы нашей жизни», - заявил «Звезде» архитектор Джеймс Лоу из Китая.

Дискуссии касаются и материаловедения и современной химии - того, из чего это будущее в буквальном смысле будет построено. а также то, какие ресурсы уже находят применение в электронике, строительстве и биомедицине, каков потенциал российских разработок.

Коснулись и будущего городов - как сделать так, чтобы малые населенные пункты не теряли жизнь, а мегаполисы оставались комфортными. Затрагиваются и международные отношения, например, каким может стать партнерство между Россией и Африкой в ближайшие 30 лет.

Всего больше пятидесяти секций и сотни вопросов в повестке. Симпозиум завершится 8 октября. Организаторы говорят, что его результаты станут основой новых научных и стратегических программ.

В это же время в северной столице начался Международный газовый форум, на котором Россия показала подводный аппарат для обслуживания магистральных газопроводов, новый газотурбинный двигатель для прогонки топлива по трубам и промышленные морские компьютеры.

#Москва #в стране и мире #Максим Орешкин #Создавая будущее #симпозиум #Развитие городов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 