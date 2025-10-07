На форуме «Создавая будущее» обсудили, каким будет мир через 50 лет

В национальном центре «Россия» в Москве открылся международный симпозиум «Создавая будущее», главной задачей которого является спрогнозировать развитие общества и мира. Социальными прогнозами поделились более 260 российских и зарубежных ведущих ученых. а также визионеров, дизайнеров, представителей бизнеса, прибывших из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Открыл симпозиум заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин. Программу разделили на три блока: общество, технологии и глобальное сотрудничество, а свыше семи тысяч участников объединились для совместного проектирования позитивных сценариев будущего. Им предстоит ответить на главный вопрос - каким будет мир через 10, 20 и даже 50 лет.

«Очень интересно вместе расследовать, каким же оно будет, наше будущее. Сейчас повсюду задействован искусственный интеллект. И он определенно все больше воздействует на все сферы нашей жизни», - заявил «Звезде» архитектор Джеймс Лоу из Китая.

Дискуссии касаются и материаловедения и современной химии - того, из чего это будущее в буквальном смысле будет построено. а также то, какие ресурсы уже находят применение в электронике, строительстве и биомедицине, каков потенциал российских разработок.

Коснулись и будущего городов - как сделать так, чтобы малые населенные пункты не теряли жизнь, а мегаполисы оставались комфортными. Затрагиваются и международные отношения, например, каким может стать партнерство между Россией и Африкой в ближайшие 30 лет.

Всего больше пятидесяти секций и сотни вопросов в повестке. Симпозиум завершится 8 октября. Организаторы говорят, что его результаты станут основой новых научных и стратегических программ.

В это же время в северной столице начался Международный газовый форум, на котором Россия показала подводный аппарат для обслуживания магистральных газопроводов, новый газотурбинный двигатель для прогонки топлива по трубам и промышленные морские компьютеры.