Компании из России представили передовые технологии на газовом форуме в Петербурге

В Петербурге стартовал международный газовый форум. Сегодня так называемый «нулевой день» - все внимание передовым отечественным разработкам, представленным на площадке форума. Среди них подводный аппарат для обслуживания магистральных газопроводов, новый газотурбинный двигатель для прогонки топлива по трубам и промышленные морские компьютеры.

И если нефть имеет множество оттенков, то газ бесцветен, но не менее ценен - потому уже в 14-й раз Петербургский международный газовый форум собрал ведущих специалистов отрасли. В первый день основное внимание к экспозиции, где представлены самые передовые отечественные технологии.

Благодаря круговому обзору, сквозь прозрачный купол операторы этого аппарата смогут обслуживать подводные магистральные газопроводы. Но и на земле нам уже есть, чем гордиться - Госкорпорация «Ростех» представила новый газотурбинный двигатель, что позволит гнать газ по трубам с большим КПД, чем все известные аналоги. 100% его комплектующих - отечественные.

«Этот двигатель на 32 мгВт, у него полностью новый компрессор низкого давления и новая абсолютно свободная турбина. В двигателе установлена малоинерционная камера сгорания, которая обеспечивает улучшенные экологические характеристики», - рассказал , генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Павел Чупин.

Импортозамещения уже удалось достичь и в сфере специального судостроения: если раньше танкеры-газовозы строились преимущественно за границей, то сейчас их создают российские конструкторы на наших верфях. Объединенная судостроительная корпорация представила макет перспективного газовоза, способного перевозить до 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа через льды толщиной в метр.

«Длина около 200 метров, здесь 4 грузовых танка, это судно за сутки должно разгружаться, интересно это судно тем, что мы ориентируемся исключительно на разработку из отечественного оборудования», - пояснил Невского конструкторского бюро Сергей Картошкин.

Важно, что системы автоматики и судовой электроники для газовозов, танкеров и ледоколов уже разрабатывают и производят в России. Петербургская компания «Валком» представила здесь инновационные разработки, в том числе, и промышленные морские компьютеры.

«Для судов применяется специализированное ПО, которое позволяет рассчитывать прочность и остойчивость судов, возможность его загрузки, чтобы обеспечить безопасность мореплавания, а также управление тех.средствами судов - с насосами, клапанами, задвижками, двигателями, энергетической системой. Все это мы делаем на базе компонентов собственной разработки», - заместитель генерального директора компании «Валком» Евгений Колмогорцев.

А эта система позволяет контролировать состояние груза судов-газовозов. Жидкий метан перевозят при температуре в - 165 градусов - и любые отклонения от заданных параметров недопустимы. За точность и надежность систем контроля отвечают интеллектуальные датчики. К примеру, эти датчики давления оказались в несколько раз эффективнее зарубежных аналогов, благодаря супертонким кремниевым мембранам толщиной всего 10-15 микрон.

«Здесь представлен чувствительный элемент датчика давления сделанный из монокристаллического кремния. Мы сейчас осваиваем серийное производство именно чувствительных элементов, которые находятся в любом датчике давления и являются основным элементом, который воспринимает давление и выдает электрический сигнал», - рассказал генеральный директор компании «Валком» Александр Демченко.

Такие высокоточные датчики и системы в России производит только «Валком» - сложное наукоемкое производство удалось развить благодаря собственному исследовательскому центру, своевременной разработке своих комплектующих. Потому и западные санкции не помешали росту этой отрасли.

«У нас на сегодняшний день 35 патентов зарегистрировано не только в России, но в, том числе, и за рубежом. Это Европа, Америка, Япония даже. Это говорит о том, что это новейшие разработки, которых нет в мире. И благодаря тому, что эти разработки были произведены, мы сейчас получаем с них результат», - добавил Демченко.

Россия не только обладает самыми большими в мире разведанными запасами газа, но и является лидером по объемам его добычи - это почти 700 млрд кубометров в год. Наша страна уверенно стала ведущим игроком мирового газового рынка - это подтверждают и передовые отечественные разработки, представленные в Петербурге.