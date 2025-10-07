МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал правильными и своевременными принятые в феврале 2022 года решения

Об этом говорят результаты референдумов на новых территориях.
Дима Иванов 2025-10-07 23:17:00
© Фото: пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин отметил, что итоги референдумов среди населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подтвердили обоснованность шагов, сделанных в феврале 2022 года. Об этом он заявил на совещании с руководителями Министерства обороны и Генерального штаба, а также главами войсковых объединений в зоне специальной военной операции.

Путин отметил, что местные жители этих территорий огромным перевесом голосов поддержали свое присоединение к Российской Федерации. Это служит доказательством верности и актуальности решений, принятых в феврале 2022 года, подчеркнул президент.

«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России», - сказал Путин.

В ходе беседы с сотрудниками оборонного блока глава государства поручил довести до бойцов и офицеров Вооруженных сил России слова признательности. Путин добавил, что в 2025 году подразделения российской армии захватили под контроль порядка 5 тысяч квадратных километров территории.

На встрече с руководителями оборонных ведомств президент также обратил внимание, что ВСУ бьют по мирным объектам на территории России, пытаясь показать своим западным покровителям хоть какие-то успехи на фронте.

