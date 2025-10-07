Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за Россией

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российскими войсками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

По словам российского лидера, противник отступает по всем направлениям. Киев наносит разрозненные удары по мирным объектам, чтобы отчитаться своим западным кураторам хоть о каких-то успехах.

Путин сообщил, что в 2025 году российская армия освободила почти пять тысяч квадратных километров территории и 219 населенных пунктов. Оборонно-промышленный комплекс страны полностью обеспечивает нужды армии и ударными темпами разрабатывает новейшие средства.

В завершении Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм. Напомним, что 7 октября российский лидер отметил свое 73-летие и весь день провел в Санкт-Петербурге.