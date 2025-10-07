МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за Россией

Российский лидер провел совещание с командующими группировками войск в свой день рождения.
Константин Денисов 2025-10-07 21:28:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российскими войсками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

По словам российского лидера, противник отступает по всем направлениям. Киев наносит разрозненные удары по мирным объектам, чтобы отчитаться своим западным кураторам хоть о каких-то успехах.

Путин сообщил, что в 2025 году российская армия освободила почти пять тысяч квадратных километров территории и 219 населенных пунктов. Оборонно-промышленный комплекс страны полностью обеспечивает нужды армии и ударными темпами разрабатывает новейшие средства.

В завершении Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм. Напомним, что 7 октября российский лидер отметил свое 73-летие и весь день провел в Санкт-Петербурге.

#ВС РФ #Украина #ВСУ #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 