Трамп: урегулировать ситуацию на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке

Американский лидер заявил, что он разочарован действиями России.
Константин Денисов 2025-10-07 21:05:22
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп признал украинский конфликт более сложным для урегулирования, чем ближневосточный. Об этом он рассказал журналистам перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Применительно к России и Украине кое-что происходит», - сказал американский лидер, но не стало пояснять свои слова.

Также он добавил, что надеялся на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным при переговорах по Украине. Однако завершать эту мысль Трамп не стал, сказав лишь, что его разочаровали действия России.

Добиться от президента США более развернутых высказываний журналистам не удалось. Отметим, что Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения.

Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок «Томагавков» Киеву. Единственным препятствием остаются гарантии Киева на цели использования оружия.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
