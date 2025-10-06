Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок «Томагавков» Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение по поводу поставок крылатых ракет большой дальности «Томагавк» на Украину. При этом он не уточнил, в чем оно заключается.

«Я, можно сказать, уже принял решение, в общем-то, если подумать», - сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сначала США хотят знать, как Киев намерен их использовать. Трамп добавил, что не ищет эскалации, принимая решение о поставках.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что применение Украиной крылатых ракет нанесет ущерб отношениям РФ и Запада, но не изменит положения на поле боя.