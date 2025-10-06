МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок «Томагавков» Киеву

Он не пояснил, в чем оно заключается.
Дима Иванов 2025-10-06 23:51:59
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение по поводу поставок крылатых ракет большой дальности «Томагавк» на Украину. При этом он не уточнил, в чем оно заключается. 

«Я, можно сказать, уже принял решение, в общем-то, если подумать», - сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сначала США хотят знать, как Киев намерен их использовать. Трамп добавил, что не ищет эскалации, принимая решение о поставках.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что применение Украиной крылатых ракет нанесет ущерб отношениям РФ и Запада, но не изменит положения на поле боя.

#Томагавк #сша #Трамп #американское оружие
