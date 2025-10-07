МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Балицкий: электросообщение восстановили на всей территории Запорожской области

Регион остался без света после ударов ВСУ.
Константин Денисов 2025-10-07 19:21:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Электросообщение восстановлено полностью на территории Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», - написал Балицкий.

Глава региона поблагодарил специалистов за оперативную работу. Ранее он обещал восстановить снабжение в кратчайшие сроки.

Напомним, без электричества осталась вся область после очередных обстрелов украинских боевиков. Балицкий отмечал, что все социальные объекты были подключены к резервным источникам питания.

#в стране и мире #ВСУ #обстрелы #запорожская область #Евгений Балицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 