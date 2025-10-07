Балицкий: электросообщение восстановили на всей территории Запорожской области

Электросообщение восстановлено полностью на территории Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», - написал Балицкий.
Глава региона поблагодарил специалистов за оперативную работу. Ранее он обещал восстановить снабжение в кратчайшие сроки.
Напомним, без электричества осталась вся область после очередных обстрелов украинских боевиков. Балицкий отмечал, что все социальные объекты были подключены к резервным источникам питания.
