Вся Запорожская область обесточена из-за удара ВСУ

На всей территории Запорожской области пропало электроснабжение. Об этом сообщает Минэнерго региона.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты устраняют последствия и восстанавливают энергоснабжение. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, электроснабжение к вечеру восстановят.

Глава Запорожской области добавил, что социально значимые объекты региона подключили к резервным источникам питания, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры. Экстренная медицинская и неотложная помощь также оказывается в полном объеме.