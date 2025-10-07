МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вся Запорожская область обесточена из-за удара ВСУ

Ударом украинских боевиков повреждены объекты энергетики.
Игнат Далакян 2025-10-07 15:03:18
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

На всей территории Запорожской области пропало электроснабжение. Об этом сообщает Минэнерго региона.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты устраняют последствия и восстанавливают энергоснабжение. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, электроснабжение к вечеру восстановят.

Глава Запорожской области добавил, что социально значимые объекты региона подключили к резервным источникам питания, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры. Экстренная медицинская и неотложная помощь также оказывается в полном объеме.

 

#Электричество #запорожская область #блэкаут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 