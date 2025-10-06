МО РФ показало уничтожение техники ВСУ с камер дронов на Сумском направлении

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Съемка ведется с бортовых камер FPV-дронов. В ролике видны моменты обнаружения и уничтожения целей. В начале видеозаписи фиксируется антенна связи, расположенная в населенном пункте, а также замаскированные позиции в лесопосадках - укрытия и блиндажи. Камеры дронов последовательно приближаются к целям.

На последующих фрагментах показана работа по технике противника - дроны выявляют автомобиль, спрятанный в густых кустах, и движущийся багги на проселочной дороге, откуда в момент атаки выпрыгивают военнослужащие ВСУ.

В ряде эпизодов видна атака на цели с малой высоты, в том числе с использованием ночного и тепловизионного режима. В инфракрасных кадрах фиксируется движение воздушных объектов - среди них отмечен беспилотник типа Mavic. На кадрах видны разрушенные укрытия, поврежденная техника и следы взрывов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.