«Гиацинт-Б» поразил пункт управления дронами ВСУ под Красноармейском

В результате удара здание, где находился пункт управления беспилотниками, вместе с находившимся в нем личным составом было уничтожено.
2025-09-25 16:38:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил передовой пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, замаскированный в здании на окраине одного из населенных пунктов вблизи Красноармейска. Об этом сообщило Минобороны России.

На кадрах видно, как артиллеристы тщательно маскируют позицию орудия в густых зарослях и ведут прицельный огонь. Выстрелы сопровождаются мощной вспышкой пламени и ударной волной, срывающей листву с деревьев. Члены расчета слаженно выполняют свои задачи: один управляет механизмами наведения, другие заряжают и подают 152-мм боеприпасы. После каждого выстрела из казенной части вырывается густой дым, на землю падают массивные гильзы.

Получив координаты от операторов разведывательных беспилотников, артиллеристы выполнили серию точных выстрелов с дистанции более 25 километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени, что позволило минимизировать расход снарядов.

Кадры с дрона фиксируют попадания. Здание, где находился пункт управления БПЛА, накрывает взрыв, в воздух поднимаются столбы огня и дыма. Несколько ударов подряд превращают постройку в руины - крыша обрушивается, окрестности заволакивает облако пыли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #гаубица #спецоперация #СВО #Гиацинт-Б
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

