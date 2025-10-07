В Кремле предупредили о последствиях возможных поставок «Томагавков» Украине

Поставки Киеву ракет «Томагавк» могут стать серьезным витком эскалации, необходимо помнить, что они могут быть и в ядерном исполнении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации», - отметил он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Украине крылатых ракет большой дальности «Томагавк» практически принято. Американский президент также добавил, что сначала Соединенные Штаты хотят знать, как Киев собирается их использовать.

В Кремле заявляли, что Российская Федерация анализирует заявления о возможных поставках Киеву этих ракет. По словам Дмитрия Пескова, за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты.