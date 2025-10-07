Военный эксперт: хваленые американские «Томагавки» сбивают уже 30 лет

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, чего стоит ждать от президента США Дональда Трампа в вопросе передачи Украине многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности «Томагавк» и настолько ли они опасны, как про них говорят зарубежные СМИ.



Трамп пока отвечает на вопросы о «Томагавках» уклончиво, и, несмотря на то что он уже «принял решение», никто пока точно не знает, было ли оно в пользу России или Украины, отметил специалист.

Леонков подчеркнул, что на сегодняшний день есть одна неясность касательно того, в каком виде Трамп собирается передавать «Томагавки» Киеву. Дело в том, что по большей части «Томагавк» является системой морского базирования.

«То есть это нужно с кораблем каким-то передавать. Наземных пусковых установок "Тифон" у американцев раз-два и обчелся. Это новейшая система, которую американцы сами холят и лелеют и собираются ее размещать вначале в Америке. В Европе они должны ее начать размещать или строить площадки только в 2026 году», - объяснил эксперт.

Изначально ракеты «Томагавк» создавались как средство нападения - их дальность полета составляет от 1 500 до 2 500 километров, главное предназначение - массовая атака любых целей с моря. В различных военных конфликтах их применяли для того, чтобы нанести максимальный урон противнику - разрушить его системы противовоздушной обороны, ударить по различным важным центрам гражданской и военной инфраструктуры.

До заключения договора по ракетам малой и средней дальности «Томагавки» были носителями термоядерных боеголовок. Сегодня появляются сведения, что Америка вновь планирует снарядить ими «Томагавки» морского базирования после разрыва договора по ракетам малой и средней дальности, рассказал Леонков. По прогнозам экспертов, ракеты на кораблях типа «Арли Берк» и на подводных лодках типа «Огайо» уже могут быть носителями ядерных боеголовок.

Несмотря на обилие слухов вокруг «Томагавков», собеседник телеканала отметил, что опасаться их не стоит, так как их уже более 30 лет успешно сбивают ПВО советского производства.

«Первый "Томагавк" был сбит в 1991 году зенитно-ракетным комплексом "Оса", который стоял на вооружении у армии Ирака. То есть ракета считалась несбиваемой, как утверждали ее производители, но ее сбивали. Ее сбивали во многих конфликтах - в Югославии, в Сирии. В последний раз в 2018 году ее сбивали комплексы "Бук-М1" и "Тор-М1"», - уточнил эксперт.

«Томагавк» - это дозвуковая ракета. Она совершает низкопрофильный полет (полет на предельно малой высоте от 5 до 50 метров), но наши системы все еще способны обнаружить ее и сбить. Тем не менее ее применение против России все еще будет иметь крайне серьезные последствия для всего мира, подчеркнул Леонков.

«Президент Путин на заседании клуба "Валдай" сказал, что применение "Томагавков" без американской стороны невозможно - без них невозможно целеуказание, обслуживание и так далее. Если такой факт состоится, то это сразу же повлечет за собой разрушение отношений между Россией и США. Это было сказано дипломатическим языком, а вот военно-техническим языком это звучит гораздо короче - это казус белли. То есть повод для начала боевых действий», - подытожил Леонков.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок «Томагавков» Киеву.