СК: число погибших от контрафактного алкоголя в Ленобласти выросло до 45

По соответствующему уголовному делу задержаны еще двое подозреваемых.
Глеб Владовский 2025-10-07 12:45:43
© Фото: Артем Пряхин, РИА Новости

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек... Задержаны еще двое подозреваемых», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о гибели 41 человека в результате отравления контрафактным алкоголем.

Напомним, 26 сентября появилась информация о массовом отравлении в ряде районов Ленобласти. Ранее в рамках расследования уголовного дела задержали 14 человек, в их домах обнаружили более 1 000 литров контрафактного алкоголя.

#в стране и мире #расследование #Ленинградская область #ск россии #суррогатный алкоголь
