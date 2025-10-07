МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Телеведущую Лазареву* заочно приговорили к семи годам колонии

Ранее телеведущая была осуждена за оправдание терроризма на шесть лет и шесть месяцев.
Глеб Владовский 2025-10-07 12:21:54
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к семи годам в колонии общего режима. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Лазареву *признать виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. - Прим. ред.) и назначить наказание в виде семи лет в колонии общего режима», - объявили в суде.

Ранее телеведущая была признана виновной по статье «Оправдание терроризма». За это ее приговорили к шести годам и шести месяцам колонии.

Напомним, в 2023 году Лазарева* высказалась, что атаки дронов ВСУ на территории России вызывают у нее радость. 13 июня МВД России объявило женщину в розыск, об этом в базе была опубликована карточка. В данный момент Лазарева* находится за пределами РФ, в связи с чем ее объявили в международный розыск.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Москва #в стране и мире #Пресненский суд #колония строгого режима #татьяна лазарева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 