Телеведущую Лазареву* заочно приговорили к семи годам колонии

Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к семи годам в колонии общего режима. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Лазареву *признать виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. - Прим. ред.) и назначить наказание в виде семи лет в колонии общего режима», - объявили в суде.

Ранее телеведущая была признана виновной по статье «Оправдание терроризма». За это ее приговорили к шести годам и шести месяцам колонии.

Напомним, в 2023 году Лазарева* высказалась, что атаки дронов ВСУ на территории России вызывают у нее радость. 13 июня МВД России объявило женщину в розыск, об этом в базе была опубликована карточка. В данный момент Лазарева* находится за пределами РФ, в связи с чем ее объявили в международный розыск.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.