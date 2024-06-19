Ведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Телеведущую и актрису Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов, об этом следует из данных Росфинмониторинга.

Лазарева* в 2023 году высказалась, что атаки дронов ВСУ на территории России вызывают у нее радость. 13 июня МВД России объявило женщину в розыск, об этом в базе была опубликована карточка. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

Дело об оправдании терроризма было возбуждено в ее отношении 17 мая 2024 года. Отмечается, что было проведено лингвистическое исследование высказываний телеведущей об ударах беспилотников ВСУ.

В список иноагентов Лазарева* была внесена Минюстом РФ еще в июле 2022 года за «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках там значится Украина.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов.