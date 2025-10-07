МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силовики задержали подозреваемого в призывах бомбить Москву силами ВСУ

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы за оправдание терроризма.
Глеб Владовский 2025-10-07 10:09:05
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в призывах проводить бомбардировки по гражданским объектам инфраструктуры города. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Житель города Подольска в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре г. Москвы», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что делалось это с целью устрашения местного населения и воздействия на проведение СВО. Кроме того, подозреваемый рассчитывал на уничтожение предприятий ОПК, расположенных в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Пропаганда терроризма». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

#Москва #ВСУ #Задержание #фсб россии #призывы к террору
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 