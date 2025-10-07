Силовики задержали подозреваемого в призывах бомбить Москву силами ВСУ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в призывах проводить бомбардировки по гражданским объектам инфраструктуры города. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Житель города Подольска в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре г. Москвы», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что делалось это с целью устрашения местного населения и воздействия на проведение СВО. Кроме того, подозреваемый рассчитывал на уничтожение предприятий ОПК, расположенных в Московском регионе.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Пропаганда терроризма». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
