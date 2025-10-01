МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала пятерых россиян по подозрению в подготовке массовых убийств

При обысках в квартирах задержанных найдены компоненты для изготовления бомб, холодное оружие и нацистская символика.
Ян Брацкий 2025-10-01 10:50:56
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Пятеро россиян задержаны по подозрению в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также в руках правоохранителей оказались трое несовершеннолетних жителей Челябинской области. Они планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

«В адресах их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Вместе с тем пресечена деятельность десятков Telegram-каналов, администраторы которых пропагандировали среди подростков насилие, суицид, террористическую идеологию и массовые убийства, а также способы изготовления самодельных взрывных устройств. Более 300 администраторов подобных каналов в 75 регионах страны предостерегли от распространения подобных материалов.

В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконному обороту взрывчатых веществ, призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В правоохранительных органах напомнили о возросшей активности украинских спецслужб в Интернете и призвали подростков не поддаваться на манипуляции незнакомцев в Сети, чтобы избежать вовлечения в совершение различных преступлений.

#Теракт #ФСБ #Задержание #СК РФ #подростки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 