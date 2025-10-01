ФСБ задержала пятерых россиян по подозрению в подготовке массовых убийств

Пятеро россиян задержаны по подозрению в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также в руках правоохранителей оказались трое несовершеннолетних жителей Челябинской области. Они планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

«В адресах их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Вместе с тем пресечена деятельность десятков Telegram-каналов, администраторы которых пропагандировали среди подростков насилие, суицид, террористическую идеологию и массовые убийства, а также способы изготовления самодельных взрывных устройств. Более 300 администраторов подобных каналов в 75 регионах страны предостерегли от распространения подобных материалов.

В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконному обороту взрывчатых веществ, призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В правоохранительных органах напомнили о возросшей активности украинских спецслужб в Интернете и призвали подростков не поддаваться на манипуляции незнакомцев в Сети, чтобы избежать вовлечения в совершение различных преступлений.