В Нижегородской области один человек пострадал от обломков дрона ВСУ

По словам губернатора Никитина, в нескольких жилых домах Дзержинска повреждено остекление.
Глеб Владовский 2025-10-06 09:24:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Нижегородской области один человек получил травмы в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Никитин добавил, что падение обломков сбитых беспилотников привело к повреждению остекления у нескольких жилых домов, а также крыши автозаправочной станции.

Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 251 украинский беспилотник.

#в стране и мире #Нижегородская область #пострадавшие #Глеб Никитин #осколки #дроны всу
