В Нижегородской области один человек пострадал от обломков дрона ВСУ

В Нижегородской области один человек получил травмы в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Никитин добавил, что падение обломков сбитых беспилотников привело к повреждению остекления у нескольких жилых домов, а также крыши автозаправочной станции.
Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 251 украинский беспилотник.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»