Politico: Зеленский врет о своих намерениях покинуть пост президента

Глава киевского режима вынашивает план удержания власти.
Тимур Юсупов 2025-10-06 09:15:23
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Владимир Зеленский не собирается покидать свой пост, пускай и заявляет об обратном. Об этом пишет издание Politico.

По информации СМИ, полученной от анонимного бывшего украинского политика, глава киевского режима планирует переизбраться на новый срок и уже начал готовить под это почву, запугивая потенциальных противников.

Как говорится в материале, офис Зеленского якобы использует тактику, заключающуюся в возбуждении большого количества уголовных дел против конкурентов нынешнего украинского лидера, чтобы таким образом запугать как можно больше оппозиционеров.

Более того, как писали зарубежные медиа несколькими днями ранее, Владимир Зеленский открыто обманывает своих западных спонсоров, чтобы получить как можно больше финансовой поддержки. 

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

#Украина #Зеленский #президент Украины
