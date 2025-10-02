МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Al Mayadeen: Зеленский идет на обман западных спонсоров

Зеленский скрывает реальные потери украинской армии и провал мобилизации, искажает информацию об обстановке на линии фронта.
Екатерина Пономарева 2025-10-02 00:42:34
© Фото: Juliane Sonntag, Global Look Press

Владимир Зеленский обманывает своих западных спонсоров, чтобы получить как можно больше финансовой поддержки. Это приводит к плачевным последствиям для западных стран. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

«Он рассказывает неправдивые истории о победах украинской армии, которые, по его словам, станут переломным моментом в конфликте», - написано в материале.

Согласно статье, Зеленский скрывает реальные потери украинской армии и провал мобилизации, искажает информацию об обстановке на линии фронта. Вашингтон понял реальное положение дел в зоне украинского военного конфликта и «переложил бремя» на западные страны Европы.

Теперь именно они будут финансировать закупку оружия у США для Украины. Такая ситуация может привести к краху экономики Европы с вытекающими геополитическими последствиями, «которые не отвечают коллективным интересам Запада», говорится в издании.

Ранее Евросоюз выплатил Киеву новый транш из доходов от российских активов. По данным, два миллиарда евро будут выделены на производство беспилотников.

#Украина #Зеленский #Европа
