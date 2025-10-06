МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в провоцировании СВО

По словам экс-канцлера Германии, эти страны помешали прямому диалогу Евросоюза с Россией насчет Украины.
Глеб Владовский 2025-10-06 09:01:15
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали проведение спецоперации на территории Украины. Такое заявление сделала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.

По ее словам, в 2021 году она предложила урегулировать украинский вопрос путем нового формата диалога Евросоюза с Россией. Однако страны Прибалтики и Польша саботировали эти усилия.

«Эта (попытка урегулирования. - Прим. ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Прибалтики, которые выступили против моей (инициативы. - Прим. ред.)», - подчеркнула она.

Меркель отметила, эти страны опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что президент РФ Владимир Путин готов к урегулированию украинского вопроса путем переговоров.

#Россия #Ангела Меркель #евросоюз #Украинский вопрос
