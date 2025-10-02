МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин шуткой ответил на «российские дроны» в Европе

Президент России объяснил, что разговоры о российских дронах в Европе - это способ нагнетания обстановки в целом.
Дарья Ситникова 2025-10-02 22:52:28
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос по поводу так называемых «российских дронов» в Европе. Об этом он сообщил, находясь на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Неуютно им, не буду больше. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда они еще там долетают? В Лиссабон?», - начал российский лидер.

После этого президент России объяснил серьезно, что у РФ нет никаких целей в Европе. Разговоры о дронах в ЕС - способ нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указание вашингтонского обкома, а также повысить расходы на оборону.

«Развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летательных объектов (НЛО). Ну там столько чудаков», - добавил Путин.

Напомним, над Данией, Швецией и Норвегией были замечены неизвестные беспилотники. Из-за этого пришлось ограничивать работу аэропортов. Также в Норвегии задержали двух граждан Сингапура с подозрением к причастности к данному инциденту.

#Путин #Сочи #Европа #валдай #российские дроны
