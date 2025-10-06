МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко одним днем запретил рост цен в Белоруссии

Он предостерег чиновников от манипуляций с тарифами задним числом.
Дима Иванов 2025-10-06 23:42:27
© Фото: Press Service of the President o, XinHua, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с экономическим сектором правительства и законодателями обеих палат парламента приказал установить мораторий на любые повышения цен в стране. Он уточнил, что такой запрет начинает действовать с 6 октября.

Глава государства предостерег руководителей от любых бухгалтерских манипуляций задним числом.

«Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», - подчеркнул Лукашенко.

Зампред правительства Белоруссии Николай Снопков сделал попытку оспорить это решение. Лукашенко осек его и призвал всех чиновников делать так, «чтобы людям было хорошо».

Ранее Лукашенко предложил «по-военному» подойти к вопросу сохранения овощей в холодный период - заранее подготовить хранилища для фруктов и картофеля.

