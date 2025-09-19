Лукашенко предложил решать проблему с картофелем «по-военному»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «военный» способ получения урожая и сохранения картофеля в холодный период. Такое поручение он дал в ходе рабочей встречи с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым.

По его словам, чтобы избежать дефицита овощей, нужно подойти к вопросу «по-военному». Заранее подготовить хранилища для овощей, фруктов и картофеля.

Во время встречи Юрий Караев сообщил президенту, что в 2025 году Гродненская область зафиксировала самый низкий за последние годы урожай картофеля. Причиной его снижения стало уменьшение посевных площадей, по данным СМИ Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал вырастить столько картошки, чтобы хватило и самой республике, и России. По его мнению, нужно «помочь братьям-россиянам». Также белорусский лидер добавил, что это «приличные деньги и цены», а не благотворительность.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил дефицит картофеля в стране. Он разговаривал на эту тему с Лукашенко, тот сказал, что в Белоруссии тоже нет корнеплода.