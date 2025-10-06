МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили хотела занять президентский дворец

Она бы это сделала, если бы госпереворот удался.
Дима Иванов 2025-10-06 23:17:19
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший глава государства Саломе Зурабишвили планировала войти в дворец президента в Тбилиси, если бы в стране удался госпереворот. Об этом глава правительства сказал в беседе с телеканалом «Рустави».

По его словам, Зурабишвили намеревалась переступить порог дворца в случае успеха действий оперного артиста и политика Пааты Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделавы и их соратников.

«Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — рассказал премьер.

Кобахидзе подчеркнул, что при подготовке революции в стране зарубежные разведслужбы опирались на неправительственные организации, а в подрывной деятельности против Грузии активное участие принимают европейские чиновники.

Он указал, что за минувшие два-три года такие организации превратились в ключевой механизм для разжигания беспорядков, хотя впоследствии их влияние ослабло. К этому привели, в частности, меры президента США Дональда Трампа по прекращению работы USAID и NED, что сократило потоки средств, а также принятый в Грузии закон о прозрачности внешнего воздействия.

Премьер напомнил, сколь абсурдной была ситуация в последние годы, когда эти структуры выдавали себя за гражданское общество, хотя на деле не имели к нему никакого отношения.

Сейчас в Грузии, после пятой за четыре года попытки свержения власти, ведется целенаправленная операция по задержанию лиц, причастных к нападению на президентский дворец, сказал глава правительства. 

Результаты грузинских выборов в органы местного самоуправления и провал госпереворота стали победой простого народа над западной агентурой. Таким мнением со «Звездой» ранее поделился международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

