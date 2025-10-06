В ГД оценили идею выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа детали

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом «Звезда» подтвердил, что парламентарии планируют принять закон, согласно которому страховщики будут обязаны возмещать ущерб автолюбителям по полису ОСАГО без учета износа деталей.

«Предложение выплачивать страховую сумму без учета износа деталей абсолютно правильное. Скорее всего, мы его реализуем. Многие граждане, попавшие в сложную ситуацию в связи с ДТП, будут получать возмещение ущерба в полном объеме. Это справедливо», - пояснил Аксаков.

Что касается запрета на выбор автовладельцем вида возмещения между выплатой денег и проведением ремонта в сервисе, то Аксаков подтвердил, что законопроект будет внесен на рассмотрение именно в таком виде. В то же время, депутат подчеркнул, что лично он против такой инициативы и считает, что у владельца машины должен оставаться выбор. Однако этот вопрос будет обсуждаться уже в ходе дискуссий.

Ранее Аксаков рассказал «Звезде» о том, что пока в Госдуме планируют штрафовать собственников автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО, выявленного с помощью средств видеофиксации, только один раз в день. Однако в дальнейшем эта норма может быть пересмотрена в сторону ужесточения.