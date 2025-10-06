МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД оценили идею выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа детали

Соответствующий законопроект активно обсуждается парламентариями.
Константин Денисов 2025-10-06 22:17:52
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом «Звезда» подтвердил, что парламентарии планируют принять закон, согласно которому страховщики будут обязаны возмещать ущерб автолюбителям по полису ОСАГО без учета износа деталей.

«Предложение выплачивать страховую сумму без учета износа деталей абсолютно правильное. Скорее всего, мы его реализуем. Многие граждане, попавшие в сложную ситуацию в связи с ДТП, будут получать возмещение ущерба в полном объеме. Это справедливо», - пояснил Аксаков.

Что касается запрета на выбор автовладельцем вида возмещения между выплатой денег и проведением ремонта в сервисе, то Аксаков подтвердил, что законопроект будет внесен на рассмотрение именно в таком виде. В то же время, депутат подчеркнул, что лично он против такой инициативы и считает, что у владельца машины должен оставаться выбор. Однако этот вопрос будет обсуждаться уже в ходе дискуссий.

Ранее Аксаков рассказал «Звезде» о том, что пока в Госдуме планируют штрафовать собственников автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО, выявленного с помощью средств видеофиксации, только один раз в день. Однако в дальнейшем эта норма может быть пересмотрена в сторону ужесточения.

#ДТП #Госдума РФ #наш эксклюзив #Ремонт #ущерб #полис ОСАГО #износ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 