Эксперимент по выявлению машин без ОСАГО предложили начать в Москве

Теперь автомобили без страховки начнут фиксировать с помощью камер.
Константин Денисов 2025-10-06 19:38:34
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Эксперимент по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью камер могут начать в Москве. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это будет в разных регионах, потому что многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие», - рассказал чиновник.

Кроме того, сам Аксаков предложил Чувашию в качестве третьего региона для реализации инициативы. Депутат представляет республику в Госдуме.

По его словам, решение о проведении эксперимента может принято уже скоро. Если он покажет себя успешным, то нововведение распространится и на остальные регионы России.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» назвал возможные проблемы с видеофиксацией отсутствия полиса ОСАГО.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #осаго #Чувашия
