ВСУ обстреляли пожарную часть возле Запорожской АЭС

Украинские боевики не прекращают обстрелы прилегающей к Запорожской АЭС территории. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

«На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС», - говорится в сообщении.

На станции напомнили, что уже две недели ее питание осуществляется с помощью резервных источников питания на дизель-генераторах. Значительных разрушений на территории ЗАЭС не зафиксирована, среди персонала нет пострадавших. Руководство станции проинформировало о случившемся инспекторов МАГАТЭ.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе со «Звездой» заверила, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под контролем.