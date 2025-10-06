МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ обстреляли пожарную часть возле Запорожской АЭС

Боевики не прекращают удары по прилегающей к станции территории.
Константин Денисов 2025-10-06 19:51:39
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские боевики не прекращают обстрелы прилегающей к Запорожской АЭС территории. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

«На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС», - говорится в сообщении.

На станции напомнили, что уже две недели ее питание осуществляется с помощью резервных источников питания на дизель-генераторах. Значительных разрушений на территории ЗАЭС не зафиксирована, среди персонала нет пострадавших. Руководство станции проинформировало о случившемся инспекторов МАГАТЭ.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе со «Звездой» заверила, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под контролем.

#ВСУ #энергодар #пожарная часть #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 