Путин определился с главой делегации РФ на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин утвердил заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука главой российской делегации на саммите АТЭС в Южной Корее. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на правовом портале.

«Направить в город Кенчжу делегацию РФ во главе с заместителем председателя правительства РФ Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума АТЭС», - говорится в тексте.

Состав самой делегации поручено сформировать правительству РФ. В августе сообщалось о том, что власти Южной Кореи приглашали самого Путина принять участие в форуме.

Саммит пройдет в Кенчжу с 29 октября по 2 ноября. В 2025 году в организации председательствует Южная Корея. Форум создан в 1989 году. Россия присоединилась к нему девятью годами позже.