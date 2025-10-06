МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог допустил досрочные президентские выборы во Франции

Очередной премьер-министр ушел в отставку, не проработав и месяца.
Константин Денисов 2025-10-06 16:07:13
Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с телеканалом «Звезда» допустил проведение досрочных президентских выборов во Франции.

Напомним, что 6 октября стало известно о том, что Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра страны.

«Конечно,  позор, потому что за последние два года сменились уже пять глав правительств и кабинетов министров. Лекорню даже не успел назначить основных министров», - сказал Рубинский.

Он подчеркнул, что основной причиной чехарды на посту премьера стал дефицит бюджета Франции. Ситуация с ним ухудшается каждый год в связи с растущими расходами на оборонную промышленность и другие сферы. Страна погрязла в кредитах и займах.

По мнению эксперта, даже в Испании, Греции и Португалии, где ситуация с бюджетом плачевная год от года, и то дела обстоят лучше.

«Но это так продолжаться не может. Некие радикальные оппозиционеры уже требуют досрочного ухода нынешнего президента. Я думаю, такой вариант не исключен. И тогда во Франции предстоят уже не парламентские, а досрочные президентские выборы.  К этому же дело идет», - заключил политолог.

Лекорню проработал в должности премьера всего 27 дней. В воскресенье, 5 октября, он представил неполный список членов своего нового правительства, однако столкнулся с резкой критикой со стороны оппозиционных партий и угрозами постановки вопроса о вынесении очередного вотума недоверия - на этот раз кабинету министров Лекорню.

