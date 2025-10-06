МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме объяснили, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ

Депутат Новиков отметил, что Трамп в настоящий момент погружен в текущие задачи, официальное реагирование на предложение Путина по ДСНВ еще впереди.
Игнат Далакян 2025-10-06 15:57:24
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе со «Звездой» оценил перспективу американской реакции на предложение российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Трамп в целом осведомлен об инициативе российского президента. Можем констатировать, что, действительно, реакция весьма положительная и также можем зафиксировать, что официальное реагирование на предложение Владимира Путина еще впереди», - сказал депутат.

По его словам, глава Белого дома в настоящий момент погружен в целый ряд текущих проблем, поскольку речь идет о перспективе продлить договор по вооружениям в начале следующего года.

«Он (Дональд Трамп. - Прим.ред.), очевидно, исходит из того, что почти полгода у него есть в запасе. Но я тем не менее полагаю, что как и каждый президент, Трамп окружен достаточным количеством профессионалов, которые проинформируют его более детально о том, каким может быть характер реализации предложения российского президента. И, соответственно, мы еще услышим, кроме общей положительной реакции, более конкретные вещи», - отметил Новиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют слова Трампа, который назвал «хорошей идеей» предложение Владимира Путина по ДСНВ. Песков добавил, что поддержка Соединенными Штатами инициативы уже является основанием для оптимизма.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #дснв #наш эксклюзив #депутат ГД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 