В Госдуме объяснили, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе со «Звездой» оценил перспективу американской реакции на предложение российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Трамп в целом осведомлен об инициативе российского президента. Можем констатировать, что, действительно, реакция весьма положительная и также можем зафиксировать, что официальное реагирование на предложение Владимира Путина еще впереди», - сказал депутат.

По его словам, глава Белого дома в настоящий момент погружен в целый ряд текущих проблем, поскольку речь идет о перспективе продлить договор по вооружениям в начале следующего года.

«Он (Дональд Трамп. - Прим.ред.), очевидно, исходит из того, что почти полгода у него есть в запасе. Но я тем не менее полагаю, что как и каждый президент, Трамп окружен достаточным количеством профессионалов, которые проинформируют его более детально о том, каким может быть характер реализации предложения российского президента. И, соответственно, мы еще услышим, кроме общей положительной реакции, более конкретные вещи», - отметил Новиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют слова Трампа, который назвал «хорошей идеей» предложение Владимира Путина по ДСНВ. Песков добавил, что поддержка Соединенными Штатами инициативы уже является основанием для оптимизма.