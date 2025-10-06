МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев заявил, что США с высокой долей вероятности поддержат идею Путина по ДСНВ

Глава РФПИ напомнил, что Трамп назвал хорошей идеей инициативу президента РФ.
Глеб Владовский 2025-10-06 10:20:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Вероятность того, что США согласятся на продление договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), довольна высока. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», - написал он в своем Telegram-канале.

Дмитриев также напомнил, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина о сохранении ограничений по ДСНВ. Кроме того, в Москве также выразили готовность еще в течение одного года придерживаться их по документу.

Напомним, Трамп сделал это заявление в ходе беседы с журналистами, которая прошла 5 октября.

