Ветеран СВО рассказал, как обрел семью после участия в спецоперации

В Ростовской области ветеран специальной военной операции Матвей Ткачев рассказал нашему корреспонденту Валентину Матвиенко, как после возвращения из зоны боевых действий обрел новую профессию и семью. Несмотря на трудности адаптации, участие в программе помощи ветеранам помогло ему найти свое место в мирной жизни.

После службы в ВДВ и участия в боевых действиях Ткачев вернулся в родной Сальск и решил исполнить детскую мечту - стать учителем. Сейчас он преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и физическую культуру в школе №3.

«Это у меня первый рабочий опыт. Армия - это одно, а профессия учителя - совсем другое», - рассказал ветеран.

Один из его учеников, десятиклассник Андрей Тарасенко, говорит, что педагог активно вовлекает школьников в спортивно-патриотические мероприятия.

«Были соревнования "Зарница", Матвей Андреевич был главным судьей. Собрал команду и тренировал нас», - поделился школьник.

После возвращения домой Ткачев женился и стал отцом двоих детей. По его словам, осмысление пережитого и появление семьи помогли справиться с воспоминаниями.

«Вспоминаешь - и каждый раз страшно. Думаешь, если бы можно было не участвовать... Но понимаю, у меня бы не было тех, кто рядом со мной сейчас. Наверное, ради того, что я имею сейчас - наверное, стоило пройти», - говорит ветеран.

Помочь вернуться к мирной жизни ветеранам в регионе помогает фонд «Защитники Отечества». Организация занимается медицинской и социальной реабилитацией, восстановлением документов, трудоустройством и поддержкой семей участников СВО.

Руководитель регионального филиала фонда Татьяна Карасева рассказала, что все больше бывших бойцов включается в адаптивный спорт.

«Активно развивается следж-хоккей. Год назад никто не верил, что этот вид спорта приживется на юге России, но ветераны очень вовлеклись», - отметила она.

Среди участников - игроки ростовской команды «Донской рубеж». Это единственная команда по следж-хоккею среди ветеранов СВО на юге страны. В этом году команда впервые выступила на Кубке Героев и заняла четвертое место. Сейчас «Донской рубеж» готовится ко второму этапу чемпионата России.