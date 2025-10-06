МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеран СВО рассказал, как обрел семью после участия в спецоперации

После участия в боях в зоне спецоперации Матвей Ткачев решил исполнить свою детскую мечту и стать учителем.
Андрей Аркадьев Валентин Матвиенко 2025-10-06 12:01:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростовской области ветеран специальной военной операции Матвей Ткачев рассказал нашему корреспонденту Валентину Матвиенко, как после возвращения из зоны боевых действий обрел новую профессию и семью. Несмотря на трудности адаптации, участие в программе помощи ветеранам помогло ему найти свое место в мирной жизни.

После службы в ВДВ и участия в боевых действиях Ткачев вернулся в родной Сальск и решил исполнить детскую мечту - стать учителем. Сейчас он преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и физическую культуру в школе №3.

«Это у меня первый рабочий опыт. Армия - это одно, а профессия учителя - совсем другое», - рассказал ветеран.

Один из его учеников, десятиклассник Андрей Тарасенко, говорит, что педагог активно вовлекает школьников в спортивно-патриотические мероприятия.

«Были соревнования "Зарница", Матвей Андреевич был главным судьей. Собрал команду и тренировал нас», - поделился школьник.

После возвращения домой Ткачев женился и стал отцом двоих детей. По его словам, осмысление пережитого и появление семьи помогли справиться с воспоминаниями.

«Вспоминаешь - и каждый раз страшно. Думаешь, если бы можно было не участвовать... Но понимаю, у меня бы не было тех, кто рядом со мной сейчас. Наверное, ради того, что я имею сейчас - наверное, стоило пройти», - говорит ветеран.

Помочь вернуться к мирной жизни ветеранам в регионе помогает фонд «Защитники Отечества». Организация занимается медицинской и социальной реабилитацией, восстановлением документов, трудоустройством и поддержкой семей участников СВО.

Руководитель регионального филиала фонда Татьяна Карасева рассказала, что все больше бывших бойцов включается в адаптивный спорт.

«Активно развивается следж-хоккей. Год назад никто не верил, что этот вид спорта приживется на юге России, но ветераны очень вовлеклись», - отметила она.

Среди участников - игроки ростовской команды «Донской рубеж». Это единственная команда по следж-хоккею среди ветеранов СВО на юге страны. В этом году команда впервые выступила на Кубке Героев и заняла четвертое место. Сейчас «Донской рубеж» готовится ко второму этапу чемпионата России.

#Учитель #Ростовская область #Ветеран #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 