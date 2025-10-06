МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РАН назвали лукавством слова Меркель о вине Польши и Прибалтики в начале СВО

Камкин напомнил, что страны Прибалтики и отчасти Польша являются сателлитами Германии.
Глеб Владовский 2025-10-06 11:42:17
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Попытка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель перевалить вину в провоцировании СВО на Польшу и страны Прибалтики является лукавством. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

«Меркель лукавит, потому что вспомним ее заявление к концу 2022 года, когда она прямо заявила, что Германия и Франция обманывали Россию в ходе минских соглашений. И основная цель была не урегулирование на Донбассе, не мирный процесс, а укрепление боеспособности украинской армии», - пояснил эксперт.

Собеседник телеканала напомнил, что страны Прибалтики и отчасти Польша являются сателлитами ФРГ, поскольку именно Берлин финансирует «второстепенные страны ЕС».

«Прибалтийские лидеры делают порой совершенно хамские политические заявления, но при этом именно в Германии сейчас раскручивается милитаризация, безумная русофобия», - подчеркнул Камкин.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики не поддержали ее инициативу по украинскому урегулированию в 2021 году. Дело в том, что они опасались того, что Евросоюз не сможет выработать единую политику в отношении России.

