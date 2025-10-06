Удары «Молний» разрушили укрытия и технику ВСУ под Красноармейском

Экипажи беспилотных летательных аппаратов «Молния» группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по укрепленным позициям и технике украинских подразделений на Красноармейском направлении. Об этом сообщил корреспондент Павел Кольцов в репортаже из зоны проведения специальной военной операции.

По данным корреспондента, беспилотники применялись для поражения укрепленных укрытий и бронетехники. Дальность полета аппаратов составляет десятки километров, что позволяет операторам работать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

«Блиндажи их разбирает полностью. Бывает, и техника попадает. Даже если рядом, мало что остается. Очень большое поражение у ТМ-62», - сказал инженер по боеприпасам Руслан Рустамов.

Командир расчета БПЛА Александр Уморин отметил, что аппараты используются круглосуточно не только для нанесения ударов, но и для доставки гуманитарных грузов.

«Каких-то лимитов нет. Запускаем круглосуточно. Идет поддержка штурмовиков как огнем, так и продуктами, медикаментами - доставляем на передний край», - пояснил он.

Перед запуском аппараты проходят краткую предполетную подготовку, после чего отправляются в полет с помощью пневматической катапульты. Работа ведется как по позициям, так и по объектам в городской застройке, включая пункты управления беспилотниками противника.

«У них очень сильные укрепления. Выдерживают не одно попадание, но нам ничего не мешает применить несколько раз», - сообщил оператор БПЛА Марк Никитин.

По его словам, летом дроны использовались также для поражения бронетехники.

«Был зафиксирован Leopard, двигавшийся на Красноармейском направлении. Догнали на закате в Покровск, отработали в правый бок, зафиксировано поражение», - поделился Никитин.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры, на которых военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в жилой постройке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.