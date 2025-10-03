МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Губернатор Махонин: ВСУ повредили дронами жилой дом в Березниках

Губернатор Пермского края уточнил, что угроз экологической ситуации нет и безопасности жителей ничего не угрожает.
Сергей Дьячкин 2025-10-03 08:46:00
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press, Global Look Press

Ночью на город Березники Пермского края была осуществлена атака украинских беспилотников. В результате пострадал двухквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«На "Азоте" была кратковременная остановка технологического цикла», - добавил глава региона.

Он пояснил, что сейчас предприятие работает в штатном режиме. Махонин уточнил, что никаких угроз экологической ситуации не выявлено. Безопасности жителей города ничего не угрожает, подчеркнул глава Пермского края.

В данный момент на месте продолжают работать экстренные службы. Был развернут оперативный штаб. Жильцам дома, который пострадал в результате атаки дронов ВСУ, было предоставлено маневренное жилье.

«Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества», - написал Махонин.

Губернатор заявил, что необходимые средства будут выделены. Их возьмут из бюджета Пермского края.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 20 ударных беспилотников ВСУ прошедшей ночью. Киевский режим атаковал сразу четыре российских региона.

 

#в стране и мире #беспилотники #Пермский край #березники #атака всу
