Пропавшие на учениях в Норвегии призывники нашлись

Всего на учениях в приграничном с Россией Финнмарке пропала группа из 10 бойцов, часть из них удалось найти относительно быстро, остальные блуждали по лесу, пока не вышли на шоссе.
Ян Брацкий 2025-10-03 08:30:30
© Фото: Spc. Kasimir Jackson, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пропавшие на учениях в Норвегии призывники нашлись. Последние пятеро срочников вышли к одному из контрольно-пропускных пунктов на шоссе и связались с командованием. Представители вооруженных сил выехали, чтобы забрать их, сообщает телеканал TV2. Журналисты отмечают, что с бойцами все в порядке, никто из них не ранен, все чувствуют себя хорошо.

Инцидент произошел в приграничном с Россией Финнмарке. Там проходили военные учения с участием новобранцев. Солдаты отрабатывали навыки незаметности. Группа из 10 бойцов перестаралась и пропала. К поискам подключили вертолеты, дроны и даже служебных собак.

Полиция выдвинула версию, что потерявшиеся солдаты могли стать жертвами несчастного случая. В итоге все обошлось. Трое вышли из леса самостоятельно, еще двоих нашли пилоты вертолета.

