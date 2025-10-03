Индонезия готова к расчетам с Россией в нацвалютах

Индонезия готова перейти к взаиморасчетам с Россией в национальных валютах. В настоящее время заинтересованные ведомства ведут на этот счет переговоры, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

«Мы будем изучать этот механизм совместно с соответствующими органами, уделяя внимание финансовой стабильности и взаимной выгоде», - отметил Сантосо в беседе с РИА Новости.

Отношения Москвы и Джакарты стремительно развиваются. В конце июня президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве на полях Петербургского международного экономического форума. Из документа следует, что страны готовы сотрудничать в сфере промышленности, мирного атома, а также в сфере взаимных инвестиций.

В настоящее время сотрудничество России и Индонезии предполагает продвижение отношений между банками двух стран для обеспечения возможности взаиморасчетов в нацвалютах.