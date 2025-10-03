МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Индонезия готова к расчетам с Россией в нацвалютах

В настоящее время сотрудничество России и Индонезии в экономике предполагает продвижение отношений между банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах.
Ян Брацкий 2025-10-03 06:35:41
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Индонезия готова перейти к взаиморасчетам с Россией в национальных валютах. В настоящее время заинтересованные ведомства ведут на этот счет переговоры, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

«Мы будем изучать этот механизм совместно с соответствующими органами, уделяя внимание финансовой стабильности и взаимной выгоде», - отметил Сантосо в беседе с РИА Новости.

Отношения Москвы и Джакарты стремительно развиваются. В конце июня президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве на полях Петербургского международного экономического форума. Из документа следует, что страны готовы сотрудничать в сфере промышленности, мирного атома, а также в сфере взаимных инвестиций.

В настоящее время сотрудничество России и Индонезии предполагает продвижение отношений между банками двух стран для обеспечения возможности взаиморасчетов в нацвалютах.

